A dejar un legado positivo, convoca Yarabí Ávila a quienes realizarán el servicio social como enfermeras y enfermeros

Morelia, Michoacán, a 07 de julio de 2026.- “Todas y todos debemos preguntarnos, ¿cuál es el legado que queremos dejar en el espacio donde vamos a servir?, porque eso es lo importante, cuál es el legado que nosotros dejamos, cuál es el liderazgo que nace desde nuestros conocimientos, desde esa empatía que les invitamos a no perder, desde ese compromiso con la vida, y donde cada generación tanto de enfermeras como de enfermeros tiene la oportunidad de dejar ese legado de servicio”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ante las y los nicolaitas que comenzarán a realizar su servicio social en el área de la Enfermería.

Ante las y los egresados nicolaitas, indicó que, este proceso de asignación de campos clínicos representan un paso más en su crecimiento profesional y personal, y refirió que la sensibilidad, la pasión, la comprensión y la vocación por servir, son elementos vitales en dicha carrera.

Destacó la meta que hoy concretan quienes iniciarán esta nueva etapa, al señalar que recorrieron un largo camino, desde que lograron ingresar a la Facultad de Enfermería, en donde este año hubo un gran número de aspirantes que no pudieron obtener un lugar.

“Los felicito por elegir esta licenciatura, por esa vocación, por ese espíritu de servir a quienes más lo necesitan, porque una palabra, una acción, una sonrisa de ustedes enfermeras, enfermeros, será fundamental para ese alivio del alma y también para tener esperanza en la salud, aún cuando los momentos son muy difíciles, esa es una tarea primordial”.

La rectora compartió con y los jóvenes que su administración puso en marcha el programa de disminución de costos de titulación en un 57 por ciento, por lo que las y los invitó a aprovechar esta oportunidad y titularse lo antes posible, de igual forma, señaló que el crecimiento profesional no termina hoy, y la actualización continua es una exigencia en el sector salud, por lo que los exhortó a seguirse preparando.

“Tengan la certeza de que en cada lugar en donde a ustedes les toque prestar su servicio social hay alguien que los está esperando y hay alguien que los necesita, muchas gracias por servir a la Universidad Michoacana, a las áreas de la Salud, a Michoacán, y por supuesto por generar y cumplir un sueño que tenían desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, señaló que la asignación de plazas de servicio social se realiza única y exclusivamente con base a los méritos académicos desarrollados durante sus años de estudio, siendo un procedimiento cuidadosamente planeado y desarrollado con transparencia, objetividad y un estricto apego a la normatividad, para garantizar que todas y todos participen en igualdad de condiciones y con plena certeza sobre los resultados.

En representación del secretario de Salud en el Estado, Elías Ibarra Torres, la subdirectora de Enseñanza, Eva Jenifer Villafán Vidales, exhortó a las y los pasantes a actuar siempre con honestidad, discreción, empatía y responsabilidad, a tratar con respeto a sus pacientes, a sus familias y a todo el personal que esté en las unidades donde vayan a prestar su servicio. “Confiamos en su compromiso, en su preparación y en su vocación de servicio, la Secretaría de Salud de Michoacán estará atenta en acompañarlos, en fortalecer su formación y reconocer su esfuerzo diario”.

Por su parte, el director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández Campos, señaló ante las y los egresados, que el día de hoy inicia una nueva etapa en su formación, “no tengo duda que este año como embajadores de esta dependencia y de la Universidad Michoacana realizarán actividades profesionales que marcarán de manera positiva la vida de un paciente y de una comunidad”.

A nombre de los alumnos, Fátima Maldonado Ramírez, precisó que como estudiantes de una universidad pública han tenido el privilegio de recibir una educación de calidad gracias al esfuerzo de muchas personas y al compromiso de la sociedad, “ahora nos corresponde a nosotros responder con trabajo, con responsabilidad y vocación de servicio”.