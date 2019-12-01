A brindar un trato humano, convoca Yarabí Ávila a enfermeras y enfermeros nicolaitas

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- A brindar un trato humano a las personas, llamó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González a egresadas y egresados nicolaitas, al asistir al inicio del proceso de asignación de campos clínicos de la Licenciatura y Técnico en Enfermería.

Ante las y los pasantes, manifestó que una vez que concluyeron su carrera, ahora les corresponde entrar directamente a la práctica, en donde la vocación de servicio es uno de los elementos más importantes.

En este sentido, los invitó a conducirse con sensibilidad y a tener un mensaje de aliento y esperanza para las familias cuando el diagnóstico no sea positivo, al referir que tendrán en sus manos no solamente instrumentos para poder atender a las personas, sino también la palabra que puede transformar y ayudar.

La rectora enfatizó que las egresadas y egresados de Enfermería no están solos y contarán con el acompañamiento de la UMSNH, de igual forma, reconoció el trabajo en equipo que se ha concretado con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) para que las y los nicolaitas realicen su servicio social, que dijo, no solamente es una obligación sino una etapa de aprendizaje y de retribución a la sociedad.

“Felicidades y mucho éxito a todas y todos, salgan a defender ese legado histórico de la Universidad Michoacana, pero sobre todo a dejar historia en las personas, síganse preparando porque ninguna área se queda estática, igual que la sociedad es dinámica y todos los días tenemos muchas cosas que aprender”, sostuvo.

Al dirigirse a las y los pasantes, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, los invitó a ser profesionales competentes, pero sobre todo seres humanos sensibles, “que la ciencia guíe sus decisiones pero que el humanismo guíe siempre sus acciones. Estoy seguro que en cada hospital, cada clínica y cada centro de salud donde presten su servicio dejarán una huella imborrable, porque la verdadera grandeza de la Enfermería no sólo se mide por lo que saben hacer sino por la capacidad de servir con el corazón”.



A su vez, la subdirectora de Calidad y Enseñanza de la SSM, Eva Villafán Vidales, explicó que el servicio social no es sólo una tradición institucional, sino una obligación fundamentada en el marco legal, cuyas normas son la garantía de que el aprendizaje y desempeño de las y los alumnos están respaldados por estándares de calidad y por profesionales que los acompañarán durante todo el proceso.

La funcionaria les deseó a los jóvenes un servicio social lleno de aprendizaje, de crecimiento humano y profesional, “con la satisfacción de saber que están retribuyendo con su trabajo todo lo que la sociedad les ha dado”.

Por su parte, María del Rocío Soria García, directora de la Escuela de Enfermería de Apatzingán incorporada a la UMSNH, señaló que la toma de plaza de servicio social representa el siguiente paso de años de esfuerzo, dedicación y perseverancia en su preparación científica y práctica, donde pondrán en práctica todo lo aprendido en cada institución de salud en la que se desempeñen.