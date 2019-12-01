Éxito rotundo, arranque de clases en la Alberca Olímpica Nicolaita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 16:53:51

Morelia, Michoacán, a 04 de octubre de 2026.- Con éxito rotundo arrancaron las clases en la Alberca Olímpica Nicolaita, inaugurada recientemente por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, quien ha impulsado el deporte como un eje estratégico de su administración.

Luego de la apertura del complejo acuático, alrededor de mil 500 personas se han inscrito para hacer uso de las instalaciones, precisó el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique.

Las clases dieron inicio el pasado 01 de octubre, en donde se reflejó el interés tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general en aprender natación o bien en practicar esta disciplina y perfeccionar la técnica.

Cabe señalar que, las inscripciones serán de manera permanente para los cursos de natación que se imparten en la Alberca Olímpica Nicolaita. La convocatoria está dirigida tanto a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UMSNH, como al público en general, con grupos para niñas y niños a partir de los cuatro años, jóvenes, adultos y personas mayores de 60 años, de acuerdo con diferentes niveles de aprendizaje: principiante, intermedio y avanzado.

Los cursos iniciaron el 01 de octubre y concluirán el 19 de diciembre, con diversas opciones de horarios y frecuencias de asistencia de uno, dos, tres o cinco días a la semana, lo que permite elegir una modalidad de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de cada persona.

Es importante señalar que no hay nado libre, todas las clases son guiadas por instructores capacitados, por lo que las personas participantes cuentan con acompañamiento durante su proceso de aprendizaje y entrenamiento.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones de la Alberca Olímpica, ubicada en el campus de Ciudad Universitaria, con acceso por la calzada La Huerta, ingresando por la puerta del Estadio Universitario Hidalgo.

El horario para realizar el trámite es de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y de 8:00 a 14:00 horas los sábados, para completar el proceso es necesario presentar un certificado médico, el cual también puede tramitarse de manera presencial en las instalaciones del complejo acuático.

Para consulta de horarios, grupos, requisitos y costos, las personas interesadas pueden ingresar al sitio https://lix.li/42jFo, o bien comunicarse al número telefónico 443 133 0603, donde resolverán sus dudas.