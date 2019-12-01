15 de julio, cierra segunda convocatoria de nuevo ingreso a la UMSNH; ¡Atrévete a elegir!

15 de julio, cierra segunda convocatoria de nuevo ingreso a la UMSNH; ¡Atrévete a elegir!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 18:04:41
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Morelia, Michoacán, a 11 de julio de 2026.- El próximo miércoles 15 de julio cierra la segunda Convocatoria de Nuevo Ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en la que se oferta un amplio abanico de opciones para las y los aspirantes a estudiar en la institución. 

Aún se encuentran disponible espacios en todas las áreas del conocimiento en el nivel superior, y también hay lugar en el nivel técnico, por lo que se invita a los jóvenes a conocer los diversos programas nicolaitas, así como a realizar su trámite a través del portal oficial www.umich.mx.

Es importante mencionar que, las licenciaturas como Médico Cirujano, Nutrición, Enfermería, Cirujano Dentista, Psicología, y Fisioterapia y Rehabilitación tienen cupo lleno, por lo que no están consideradas en la segunda Convocatoria. 

Las y los jóvenes que realicen el trámite deberán contar con su CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de bachillerato, comprobante de domicilio, correo electrónico vigente, número telefónico activo, identificación oficial con fotografía en formato PDF o JPG, así como Número de Seguridad Social (NSS).

Cabe señalar que, el examen de admisión se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio. La Universidad Michoacana exhorta a los aspirantes a no confiar en personas que les aseguren un lugar en la casa de estudios, ya que el único medio para ingresar es a través de méritos académicos.

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