¿Y México?, Canadá y EEUU negocian tratados bilaterales al margen del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 13:19:46

Ottawa, Canadá, a 10 de octubre 2025.- Canadá negocia acuerdos de carácter bilateral con Estados Unidos, los cuales están al margen del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), anunció el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Estamos negociando con ellos (Estados Unidos) acuerdos específicos sectoriales que se mantendrían con un T-MEC revisado”, declaró el mandatario.

En ese sentido, durante un encuentro con la prensa en la ciudad de Ottawa, el premier Carney señaló que en particular hay “intensas negociaciones” sobre acero y aluminio, productos sobre los que Washington impuso aranceles del 50 por ciento.

Además, el jefe del Estado canadiense indicó que Estados Unidos decidió que sectores como el acero, aluminio, automóvil, productos madereros y farmacéuticos son “estratégicos”.

“Estamos estudiando oportunidades donde la integración de nuestras dos economías sería más beneficiosas para los dos países, como en el sector de la energía donde hay una serie de posibles proyectos, incluido (el oleoducto) Keystone XL”, añadió el primer ministro.