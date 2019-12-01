Víctor Manríquez dialoga con jóvenes empresarios para detonar el desarrollo de Lázaro Cárdenas e impulsar a las nuevas generaciones

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 15 de septiembre de 2025.- “El puerto es el motor económico de nuestro estado y, con visión y trabajo en equipo, podemos llevar a esta gran región al siguiente nivel”, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, durante un encuentro sostenido con un grupo de jóvenes empresarios del puerto, en el que también estuvo el delegado nacional de la Fuerza Naranja en la entidad, Carlos Herrera Tello.

En un diálogo cercano, se escuchó de primera mano las inquietudes y propuestas del sector juvenil empresarial, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo económico, generar empleos de calidad y fortalecer las cadenas productivas en esta zona estratégica del estado.

“El desarrollo de Michoacán pasa necesariamente por Lázaro Cárdenas. Por eso, reunirme con ustedes es una oportunidad para construir juntos una agenda que atienda los desafíos que enfrenta esta región y aproveche su enorme potencial logístico y comercial”, subrayó Víctor Manríquez.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano reconoció la energía y visión de las y los jóvenes emprendedores, quienes, dijo, representan el presente y el futuro de Michoacán. “Aquí se mueve la fuerza y el futuro de nuestro estado; con su participación y compromiso podemos detonar proyectos que beneficien no solo a Lázaro Cárdenas, sino a todo Michoacán”, enfatizó.

Manifestó su disposición para acompañar y respaldar las iniciativas que fortalezcan el crecimiento económico sostenible, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones. “Nuestra meta es construir un Michoacán competitivo, donde las y los jóvenes tengan las condiciones para desarrollar su talento y contribuir al progreso de sus comunidades”, señaló.

Finalmente, convocó a los asistentes a seguir trabajando de manera coordinada, manteniendo el diálogo abierto y la suma de esfuerzos para lograr un proyecto de desarrollo que tenga como eje central a las personas y a las causas que verdaderamente transforman vidas.