Trump renegociará el T-MEC a partir de octubre: NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 10:47:26

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- El gobierno del presidente Donald Trump comenzará con la renegociación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a partir del próximo mes de octubre, de acuerdo con información del medio The New York Times (NYT).

Según el rotativo citado, por parte de la Unión Americana, la negociación será dirigida por Jamieson Greer, representante de Comercio del país, quien debe abrir consultas públicas con empresas y sindicatos, entre otras entidades, antes del 4 de octubre según las disposiciones del acuerdo económico.

Los expertos del diario neoyorquino vaticinaron un largo proceso de renegociación de varios meses, que incluirá una audiencia pública en el Congreso en enero de 2026 y una reunión de los tres países para revisar los términos del eventual nuevo acuerdo el 1 de julio de ese mismo año.

Cabe recordar que, en 2020, durante la primera administración del Trump, el T-MEC reemplazó al Tratado de Libre Comercio (TLC) que estuvo vigente desde 1992.

No obstante, el líder republicano ha criticado de manera continúa el acuerdo económico, al asegurar que es dañino para la economía estadounidense.