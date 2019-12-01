Trump planea reducir algunos impuestos sobre el acero y el aluminio, señala Financial Times

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 11:19:49
Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea la reducción de algunos aranceles a productos de acero y aluminio ante la caída de sus índices de aprobación, de acuerdo con información obtenida por el medio Financial Times, que cita fuentes familiarizadas con el tema.

Cabe recordar que el verano de 2025, el mandatario estadounidense aplicó unas tarifas de hasta el 50 por ciento a las importaciones de acero y aluminio, y amplió esos impuestos a una gama de productos fabricados con esos materiales, incluidos lavadoras y hornos.

Según el medio citado, funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos preparan un alivio de la lista de productos afectados al considerar que los gravámenes perjudican a los consumidores, ya que elevan los precios.

Por otra parte, una encuesta del Centro Pew Research, indica que , más del 70 por ciento de los estadounidenses considera que la situación económica es regular o mala, y aproximadamente el 52% cree que las políticas económicas de la actual administración federal la hicieron empeorar.

