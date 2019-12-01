Trump no descarta abandonar T-MEC e implementar acuerdos bilaterales

Trump no descarta abandonar T-MEC e implementar acuerdos bilaterales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 11:17:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de octubre 2025.- El presidente Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de abandonar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá e implementar acuerdos bilaterales, al asegurar que no tiene preferencia por algún mecanismo.

Asimismo, en compañía del primer ministro canadiense, Mark Carney, el mandatario estadounidense comentó que dejar de lado el sistema comercial actual de Norteamérica podría ser beneficioso para sus países si se negocia por separado.

“Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales”, indicó el líder republicano.

Cabe recordar que el T-MEC, que fue firmado en principio en 2016, durante el primer mandato de Trump, debe ser revisado y renegociado el próximo año. En ese sentido, el jefe del Estado estadounidenses señaló que busca el “mejor acuerdo” para su país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSP mantiene mando policial en 40 municipios de Michoacán: Oseguera Cortés
Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido
Choque armado entre militares y civiles deja al menos 6 muertos en Ciudad Mante, Tamaulipas
Más información de la categoria
Piden justicia por la muerte del pequeño Agustín en guardería de Mazamitla; fiscalía argumenta accidente
Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido
Carlos Manzo exige armamento de grado militar para equipar a su policía local; busca equiparar al crimen
Comentarios