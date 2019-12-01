Trump no descarta abandonar T-MEC e implementar acuerdos bilaterales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 11:17:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de octubre 2025.- El presidente Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de abandonar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá e implementar acuerdos bilaterales, al asegurar que no tiene preferencia por algún mecanismo.

Asimismo, en compañía del primer ministro canadiense, Mark Carney, el mandatario estadounidense comentó que dejar de lado el sistema comercial actual de Norteamérica podría ser beneficioso para sus países si se negocia por separado.

“Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales”, indicó el líder republicano.

Cabe recordar que el T-MEC, que fue firmado en principio en 2016, durante el primer mandato de Trump, debe ser revisado y renegociado el próximo año. En ese sentido, el jefe del Estado estadounidenses señaló que busca el “mejor acuerdo” para su país.