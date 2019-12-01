Trump anticipa caída de 2 puntos en el PIB de 2025; culpa a demócratas y el cierre de gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 11:17:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó una caída de al menos dos puntos en el Producto Interno Bruto (PIB) del 2025, debido principalmente al cierre de gobierno que duró más de 40 días.

Previo a que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuarto trimestre y del año 2025, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en que señaló a los demócratas como los causantes de la pausa en el Ejecutivo.

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez", escribió el líder republicano en su red social.

Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al mando de la secretaria Kristi Noem.

Posteriormente, el Departamento de Comercio informó que el crecimiento de la economía estadounidense se desaceleró más de lo previsto por el jefe de Estado en los últimos meses de 2025.