Tribunal Supremo de EEUU acepta revisar por la vía rápida la legalidad de aranceles de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 08:04:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de septiembre 2025.- El Tribunal Supremo aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

El Corte de mayor autoridad en el país indicó que escuchará las argumentaciones de las partes a principios de noviembre, luego de que la administración republicana presentará una solicitud para cancelar la determinación de un Tribunal Federal de Apelaciones que, indicó que el mandatario estadounidense excedió su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer los gravámenes.

Según la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, el jefe de Estado no tiene derecho a imponer los llamados “aranceles recíprocos“, que oscilan entre un 34% para China y una base del 10 %, y tampoco un gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que Washington considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a la Unión Americana.

Cabe mencionar que si el Tribunal Supremo falle en contra del presidente Trump, su gobierno deberá cancelar gran parte de los impuestos y reembolsar miles de millones dólares mensuales, por concepto de aranceles.

No obstante, la máxima instancia judicial en el país cuenta con mayoría de magistrados republicanos.