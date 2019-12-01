Transportistas descartan que suspensión de visas de EEUU afecte su trabajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 08:18:58

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren emplearse como camioneros comerciales, el director de la transportadora Temp, Jorge Puga Ochoa, asegura que no habrá “ninguna afectación” porque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está “vigente”.

“Para nosotros no tiene ninguna afectación, principalmente porque el tratado de libre comercio está vigente, más bien está enfocado en el accidente que hubo con una persona en Miami”, explicó a EFE el directivo,

Lo anterior lo comentó en referencia al camionero originario de la India Harjinder Singh, quien fue acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida.

Cabe señalar que luego del incidente fatal, el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, anunció la nueva medida de suspensión de visas, a través de su cuenta en X.

En su mensaje, el funcionario estadounidense argumentó que “el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses”.

Según Puga Ochoa, en Ciudad Juárez hay registrados unos 2 mil 500 choferes que cruzan diariamente a EEUU, aunque la cifra aumenta de manera significativa al sumar cruces de otras zonas fronterizas, como Tijuana o Nuevo Laredo.