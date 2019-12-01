TE CONNECTIVITY invierte 600 millones de pesos en planta en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- Resultado del trabajo de promoción y en continuidad con la estrategia de atracción de inversiones que fortalezcan el crecimiento económico de la entidad, el gobernador, Mauricio Kuri González, anunció el proyecto de la planta de TE CONNECTIVITY en Querétaro, que representa una inyección de capital estadounidense superior a los 600 millones de pesos y pronostica la generación a largo plazo de casi mil nuevos empleos de alta especialización para las y los queretanos.

“Hoy vamos a hacer un gran anuncio, desde hace tres, cuatro años empezamos, junto con el secretario de Desarrollo Sustentable, a platicar con esta gran empresa, TE CONNECTIVITY, con la que conocimos aquí a Courtney, y empezamos a platicar para que pudieran poner su planta en Querétaro, y hoy es una realidad (…) Casi mil empleos, casi 600 millones de pesos, es por un chorro de lana, y que verdaderamente ven a Querétaro como lugar para invertir”, resaltó.

El mandatario estatal recibió en Palacio de Gobierno a una comitiva de la firma global líder en soluciones de conectividad y sensores para el sector automotriz, encabezada por la directora de Asuntos Gubernamentales en América, Courtney Rosellini, quienes presentaron el proyecto que consiste en la construcción de una nueva división denominada Industrial and Commercial Transportation (ICT), la cual desarrollará productos de alta ingeniería con tecnología de punta, desde donde colaborarán con los clientes para diseñar soluciones a medida.

Kuri González refrendó el compromiso de su administración de acompañar a las empresas que eligen al estado como destino de inversión, con una estrategia que ofrece certeza a los inversionistas, basada en seguridad jurídica, Estado de Derecho, formación de talento y mano de obra especializada, reconocida, dijo, como una de las mejores a nivel mundial y, particularmente, una política de sustentabilidad que promueve la economía circular y la descarbonización de la economía.

“Y como siempre decimos en Querétaro, es que el mejor programa social es el empleo. La mejor forma de bajar la pobreza es la empresa, y en Querétaro nos gusta generar riqueza, no repartir pobreza. Felicidades”, puntualizó.

Al exponer los detalles del proyecto, el director de Operaciones de TE CONNECTIVITY, Hugo García, destacó que la empresa con presencia en más de 140 países, actualmente opera en el estado con 150 empleados; ubicada en el parque industrial Finsa III diseña y fabrica soluciones de conectividad y sensores que permiten un mundo más seguro, sostenible y conectado, conectando y protegiendo datos, energía y señales en industrias como la automotriz, aeroespacial, industrial, médica, de centros de datos y comunicaciones globales.

En este contexto, se dijo gustoso que gracias a las condiciones que ofrece Querétaro, fue posible materializar dicha inversión; también agradeció el acompañamiento de las autoridades para seguir creciendo. Sus productos incluyen conectores eléctricos, sensores, relés y componentes para vehículos eléctricos, fábricas digitales, hogares inteligentes y redes de servicios públicos.

“TE CONNECTIVITY, una empresa relacionada y comprometida con el crecimiento, muy agradecido por participar y colaborar con el gobierno de Querétaro. Actualmente arrancamos con 115 a 120 personas, en el 2024 arrancamos nuestra operación, y nuestro futuro crecimiento es llegar a 900 personas, actualmente con una inversión de 500 a 600 millones de pesos, y continuamos creciendo”, resaltó.

En el anuncio de la nueva planta que elaborará productos distintos relacionados con la cartera de unidad de negocio ICT y maquiladora de componentes electrónicos, participaron por parte de la compañía la gerente de Recursos Humanos, Evelyn Albert; el director Jurídico en América Latina, Gabriel Murguía; y del gobierno estatal el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz.

Con más de 75 años de experiencia TE CONNECTIVITY se mantiene firme en su compromiso con la innovación y el diseño de productos que conectan de manera segura el mundo actual y el futuro. La empresa cuenta con más de 80 mil empleados a nivel mundial. La División ICT forma parte del esfuerzo más amplio por responder a regulaciones ambientales y estándares de seguridad más estrictos, así como a la presión por eficiencia en costos y confiabilidad.