Agresión a balazos en Jurica Pueblo deja a dos personas sin vida y una más lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 08:09:26
Querétaro, Qro.- Fuerte movilización policial y de servicios de emergencias se registró en Jurica Pueblo, en donde dos personas fueron asesinadas a balazos y otra más resultó lesionada.

 

La agresión ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Camelinas, al cual de acuerdo con información por vecinos al menos dos sujetos armados arribaron y realizaron las detonaciones en contra de tres personas.

 

En el lugar, dos personas perdieron la vida, mientras que una tercera resultó lesionada, por lo que rápidamente al llegar los servicios de emergencias, la estabilizaron y la trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

 

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Policía Estatal de Querétaro, como primeros respondientes y fueron quienes se encargaron en dar parte al personal de la Fiscalía General del Estado.

 

Una vez en el lugar, elementos de la Policía de Investigación del Delito, procesará la escena del crimen y posteriormente el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue.

 

Cabe mencionar, que se realiza una importante movilización en la zona, por parte de autoridades estatales y municipales, para la búsqueda de los presuntos responsables.

