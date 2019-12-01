Muere conductor de taxi tras caer desde puente hacia las vías del tren en la carretera Uruapan - Pátzcuaro, Michoacán

Ziracuaretiro, Mich., a 14 de noviembre de 2025.- Un conductor de un taxi de la línea Paricutín perdió la vida la tarde de este viernes luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular en el tramo carretero Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de San Andrés Coru, municipio de Ziracuaretiro.

De acuerdo con información preliminar, el chofer circulaba por la carretera libre cuando, por causas que aún serán establecidas por las autoridades, perdió el control de la unidad y cayó desde un puente hacia el área donde se encuentran las vías del tren. El vehículo terminó volcado, con las llantas hacia arriba.

Paramédicos locales acudieron de inmediato al llamado de auxilio; sin embargo, confirmaron que el conductor había fallecido antes de su llegada. La víctima permanecía fuera del vehículo al momento de ser localizada y no ha sido identificada oficialmente.

El sitio del accidente fue acordonado por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cual realizó labores periciales y dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios legales de rigor.

Asimismo, una grúa especializada logró recuperar el taxi siniestrado y trasladarlo a un corralón en la región, donde quedará a disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes.