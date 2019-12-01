Autoridades ejecutan tres cateos y aseguran casi 2 mil dosis de estupefacientes, en Morelia, Michoacán: sintéticos inundan las calles; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 22:50:49

Morelia, Mich.,a 14 de noviembre de 2025.- En el marco de acciones para combatir delitos contra la salud, autoridades ministeriales llevaron a cabo tres cateos simultáneos en distintos puntos de la capital michoacana, logrando el aseguramiento de aproximadamente mil 942 dosis de sustancias ilícitas, así como la detención de un hombre relacionado con la investigación.

Según datos oficiales, las diligencias se realizaron con autorización de un Juez de Control, como parte de una carpeta de investigación en curso.

El primer operativo se desarrolló en un domicilio ubicado en el andador Manuel Villaseñor, en la colonia Lomas de Hidalgo, donde agentes localizaron cerca de 152 dosis de hierba verde con características de marihuana.

Posteriormente, en una vivienda de la calle Framboyán, colonia Las Margaritas, se aseguraron alrededor de 7 dosis de posible marihuana y 962 dosis de una sustancia granulada, presuntamente metanfetamina. En ese lugar fue detenido José Manuel “N”, de 51 años, investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con delitos contra la salud.

El tercer cateo se realizó en un inmueble situado en la calle José Pedraza, dentro de la colonia Solidaridad, en donde se localizaron 762 dosis de posible metanfetamina y 58 dosis adicionales de marihuana.

Tanto los indicios asegurados como la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades conforme a la ley.