Se oponen habitantes de Pisaflores, Hidalgo a que alcalde suplente tome el cargo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 20:23:22
Pisaflores, Hidalgo, a 14 de noviembre de 2025.- Habitantes de Pisaflores, Hidalgo, salieron a manifestarse para pedir justicia por el homicidio del alcalde Miguel Bahena Solórzano, quien perdió la vida en un ataque armado el pasado 20 de octubre, además de que exigen que el edil suplente, Silvestre García Márquez, no tome posesión del cargo.

Dicha protesta estuvo encabezada por la hermana del presidente municipal, Esmeralda Bahena Solórzano, a quien la acompañaron familiares, simpatizantes y ciudadanos que pidieron que se esclarezca el crimen.

Asimismo, la familia del exalcalde, aseguraron que algunos funcionarios emanados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), traicionaron a Bahena Solórzano, por lo que insinuaron que desde el interior del Gobierno se habría permitido o tolerado cosas que facilitaron su homicidio.

En la manifestación, pidieron que García Márquez no llegue a la presidencia municipal, porque según las declaraciones de algunos familiares, existen elementos por lo que desconfían de él. Entre los señalamientos, está una denuncia que enfrentó hace meses por lesiones con arma blanca, motivo por el que enfrentó un proceso legal.

Además, durante la movilización, la viuda del exedil, María Fernanda Martínez, quien estuvo acompañada de regidores, los cuales también se oponen que el suplente ocupe el lugar, propuso que el cargo lo asuma su cuñado Carlos Guadalupe Bahena Solórzano.

Hasta el momento, en una asamblea, con siete votos, los regidores rechazaron en contra y con tres abstenciones que Silvestre García asuma el cargo de la presidencia municipal de Pisaflores.

 

 

