Tierra Caliente de Michoacán, cercada: Ejército patrulla huertas de limón ante ola de extorsiones

Apátzingán, Mich., a 14 de noviembre de 2025.– En una demostración de fuerza que sacudió la tranquilidad de la región, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se desplegaron esta tarde entre las huertas de limón de la convulsionada Tierra Caliente, como parte del operativo “Paricuni”, una estrategia que promete poner contra las cuerdas a los grupos criminales que acechan al sector agrícola.

Durante varias horas, los militares avanzaron por tierra y brecha, ingresando a parcelas, revisando caminos rurales y recorriendo en convoy las extensas plantaciones que en los últimos meses han sido blanco constante de presuntos extorsionadores. Productores locales observaron desde la distancia el inusual movimiento de unidades oficiales entrando y saliendo de las huertas.

El operativo, descrito por fuentes federales como “contundente y permanente”, tiene como objetivo recuperar el control de una actividad económica que ha sido sofocada por amenazas, cobros ilegales y presiones violentas. Con su presencia en el corazón de las huertas, las autoridades buscan lanzar un mensaje directo: no habrá tregua contra quienes pretendan seguir asfixiando al gremio limonero.

De acuerdo con mandos consultados, estas incursiones se repetirán con frecuencia y podrían intensificarse en los próximos días, convirtiendo la zona en un territorio vigilado para impedir que los grupos criminales retomen posiciones.

Por ahora, las huertas de limón se mantienen bajo el resguardo de las fuerzas federales, mientras los productores esperan que este despliegue no sea sólo un operativo más, sino el inicio de una verdadera recuperación de la seguridad en Tierra Caliente.