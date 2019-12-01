Inaugura Mauricio Kuri la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 21:15:58

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó un recorrido por las instalaciones del Ecocentro Expositor de Querétaro.

El funcionario, acompañado por productores e integrantes del gabinete estatal y del municipio de El Marqués, dio por inaugurada la edición 2025 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

Durante esta visita a las naves expositoras, Mauricio Kuri hizo un llamado a la población a disfrutar de las actividades y espectáculos que se tienen programados en las instalaciones del recinto ferial del 14 al 30 de noviembre, en un ambiente seguro y festivo.