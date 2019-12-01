Sentencian a un hombre a más de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual cometido en agravio de dos menores en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- Mediante un procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), logró una sentencia condenatoria de 12 años y 5 meses de prisión en contra de Guillermo G., señalado de ser el responsable en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña y un niño, en el municipio de Morelia.

De acuerdo a la información, el delito fue cometido el pasado 2 de marzo, cuando las víctimas, de 9 y 12 años de edad, se encontraban en una calle de su colonia, cuando un vecino, quien viajaba a bordo de un vehículo, los invitó a subirse. El agresor los llevó a realizar un recorrido por diversas zonas de la ciudad, cometiendo abuso sexual en contra de ambos.

Tras los hechos, se interpuso una denuncia ante la FGE, por lo que la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, se encargó de realizar las investigaciones correspondientes.

Al obtener los datos de prueba, se comprobó que Guillermo G., participó en el delito, motivo por el que se solicitó una orden de aprehensión, la cual fue otorgada y cumplimentada.

Después de resolverse su vinculación a proceso, el órgano jurisdiccional dictó una sentencia de 12 años y 5 meses de prisión en su contra, además de que le ordenó el pago de la reparación del daño.

Cabe resaltar que el procedimiento abreviado es un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal, en el cual, la persona imputada, reconoce voluntariamente su responsabilidad, lo que permite, en un margen legal determinado, la reducción de la sanción.