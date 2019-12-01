Tasa de desempleo en México se ubica en 2.6% en octubre: Inegi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:54:59

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), en el pasado mes de octubre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte oficial, dicha cifra es mayor al índice del 2.5 por ciento del mismo mes de 2024, aunque menor al de 3 % de septiembre pasado.

Según el organismo autónomo, la PEA fue de 1.6 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2.6 por ciento.

Por lo anterior, la PEA del décimo mes del año llegó a 62.5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.9 por ciento y una población activa mayor en 1,1 millones a la de octubre de 2024.

Mientras tanto, las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,6 millones, el 7.5 por ciento de la población ocupada, porcentaje menor al 9.4 % que se registró en octubre de 2024.