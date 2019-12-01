Suspende México importaciones de carne de cerdo desde España, por presencia de peste porcina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 14:18:27
Ciudad de México, a 29 de noviembre 2025.- El gobierno de México anunció la suspensión de importaciones de carne de cerdo desde España, debido a un brote de peste porcina africana (PPA) que se ha detectado en la localidad de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En ese sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó la medida tras la detección el viernes de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la PPA, el primer caso en el país europeo desde 1994.

Por lo anterior, la dependencia federal, en conjunto con el  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) decidió suspender las importaciones, “en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote”.

El organismo puntualizó que está prohibido el ingreso a México desde España de “carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano, ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas”.

Asimismo, mencionó que la medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas al ingresar a México. 

