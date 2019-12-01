'Súper peso' cierra la semana con ganancias respecto al dólar; alcanza mejor nivel del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 12:19:33

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- El peso mexicano cerró la semana con su mejor nivel en lo que va del año, al cotizar 17.14 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México.

Según datos oficiales, la moneda nacional osciló entre un mínimo de 17.13 y un máximo de 17.21 con un avance semanal del 0.67 por ciento.

En ese sentido, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que la apreciación del peso en la semana ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense.

Además, explicó que la debilidad de la divisa estadounidense fue reflejo de datos económicos negativos en Estados Unidos y cambios en las expectativas de política monetaria, como la contracción en las ventas minoristas, lo que “sugiere un deterioro del consumo al por menor durante los últimos meses de 2025”.