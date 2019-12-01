'Súper peso' cierra la semana con ganancias respecto al dólar; alcanza mejor nivel del año

'Súper peso' cierra la semana con ganancias respecto al dólar; alcanza mejor nivel del año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 12:19:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- El peso mexicano cerró la semana con su mejor nivel en lo que va del año, al cotizar 17.14 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México.

Según datos oficiales, la moneda nacional osciló entre un mínimo de 17.13 y un máximo de 17.21 con un avance semanal del 0.67 por ciento.

En ese sentido, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que la apreciación del peso en la semana ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense.

Además, explicó que la debilidad de la divisa estadounidense fue reflejo de datos económicos negativos en Estados Unidos y cambios en las expectativas de política monetaria, como la contracción en las ventas minoristas, lo que “sugiere un deterioro del consumo al por menor durante los últimos meses de 2025”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En accidente vehicular en Uruapan, Michoacán, muere motociclista 
En Uruapan, Michoacán aprehende la Guardia Civil a presunta “tiradora” de sustancias ilícitas
Con 25 nuevos operadores, Fortalecen la capacidad de respuesta del 911 en las 11 subdirecciones regionales del estado
Tras cateo en Nahuatzen, Michoacán, detienen a tres y aseguran varias dosis de estupefacientes
Más información de la categoria
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Exsecretario de seguridad de Michoacán y exfuncionario de finanzas, prófugos en Argentina y EEUU por trama de Silvano Aureoles: Busca FGR su extradición
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Comentarios