Suman más de un millón de despidos en EEUU en 2025; es la cifra más alta desde 2020

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 12:47:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de diciembre 2025.- Durante 2025, un total de 1.17 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos, lo que representa la cifra más alta desde 2020, de acuerdo con un informe de la consultora especializada Challenger, Gray & Christmas.

Tan solo el pasado mes de noviembre, los planes de despido llegaron a 71 mil 321, una reducción respecto a octubre, pero suficiente para superar el millón de recortes en la Unión Americana en 2025, señala el estudio.

Cabe mencionar que el total de recortes representa un aumento del 54 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, los en el décimo mes del año en el mercado laboral estadounidense subieron hasta más de 150 mil, la cifra más alta en un octubre desde 2003.

Los principales motivos citados fueron reestructuración (20 mil despidos), cierres (17 mil) y condiciones de mercado (150 mil), mientras que otros factores incluyeron la inteligencia artificial (6 mil) y los aranceles (2 mil).

Por otra parte, las perspectivas de contratación también han sido menores, alcanzando este año su punto más bajo desde 2010, según el informe de Challenger.