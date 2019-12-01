Suman más de un millón de despidos en EEUU en 2025; es la cifra más alta desde 2020

Suman más de un millón de despidos en EEUU en 2025; es la cifra más alta desde 2020
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 12:47:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de diciembre 2025.- Durante 2025, un total de 1.17 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos, lo que representa la cifra más alta desde 2020, de acuerdo con un informe de la consultora especializada Challenger, Gray & Christmas.

Tan solo el pasado mes de noviembre, los planes de despido llegaron a 71 mil 321, una reducción respecto a octubre, pero suficiente para superar el millón de recortes en la Unión Americana en 2025, señala el estudio.

Cabe mencionar que el total de recortes representa un aumento del 54 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, los en el décimo mes del año en el mercado laboral estadounidense subieron hasta más de 150 mil, la cifra más alta en un octubre desde 2003.

Los principales motivos citados fueron reestructuración (20 mil despidos), cierres (17 mil) y condiciones de mercado (150 mil), mientras que otros factores incluyeron la inteligencia artificial (6 mil) y los aranceles (2 mil).

Por otra parte, las perspectivas de contratación también han sido menores, alcanzando este año su punto más bajo desde 2010, según el informe de Challenger.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro
Vinculan a proceso a cuatro personas presuntas responsables del secuestro de un propietario de una vulcanizadora en Morelia, Michoacán 
Localizan sano y salvo a joven desaparecido en Tingüindín, Michoacán 
En noviembre del 2025, Michoacán salió de los 10 estados con más homicidios: SSP
Más información de la categoria
“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz
Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes
Sheinbaum se reunirá con Trump antes del Sorteo del Mundial 2026
Frente frío ingresa por el norte del país; afectará a varios estados
Comentarios