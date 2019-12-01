Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2026.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Si Financia) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación delegación Morelia (Canacintra) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de ampliar el acceso a productos financieros, asesoría y capacitación para los agremiados del estado; se busca sumar esfuerzos para acercar alternativas de crédito y programas de educación financiera a micro, pequeñas, medianas y grandes unidades económicas en Michoacán, con especial atención en el sector industrial y en las cadenas productivas locales.

Así lo expuso Gabriel Gutiérrez Aviña, titular de Si Financia, quien señaló que el organismo opera con un equipo de ciento veinte personas con presencia en 108 de los 113 municipios de la entidad. Durante la actual administración se superaron los 19 mil créditos otorgados y respaldados.

Por su parte, Aramis Sosa Cedeño, presidente de Canacintra Morelia, resaltó que el convenio rebasa las mil 500 unidades económicas vinculadas a la cámara en el estado y que su membresía incluye desde microempresas hasta grandes compañías. Subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del noventa por ciento de las unidades productivas del país, por lo que el trabajo conjunto facilitará la orientación, el acompañamiento y el seguimiento a las solicitudes de crédito, así como la adopción de herramientas tecnológicas y de capacitación.

Finalmente, Gutiérrez Aviña detalló que con esta firma ambas instituciones coinciden en que la suma de capacidades permitirá ampliar la cobertura territorial y brindar mayores oportunidades de crecimiento económico en la entidad.