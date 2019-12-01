Segundo anillo periférico de Morelia impulsa la economía local con más de 2 mil 500 empleos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 21:26:05

Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- La construcción de los tres primeros segmentos del segundo anillo periférico de Morelia se consolida no solo como el proyecto de infraestructura más ambicioso de la región, sino como un motor de bienestar económico. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, a la fecha, la obra genera un total de 2 mil 578 empleos, entre directos e indirectos.

Detalló que la administración estatal avanza en la construcción de la obra estratégica que contempla una extensión total de 50 kilómetros la cual, genera 750 empleos directos y mil 828 indirectos.

Además de impactar directamente en la calidad de vida de los habitantes de Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón y Charo, el mandatario estatal explicó que esta obra representa el sustento de cientos de familias.

"Esta no es solo una obra carretera, es una obra estratégica que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes y fortalece el desarrollo social al ser una fuente digna de empleo", afirmó el mandatario.