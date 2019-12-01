Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- La situación económica acumulada durante los últimos meses ha colocado a la industria restaurantera de Querétaro en un estado de alerta permanente, afectando principalmente a pequeños y medianos negocios que operan desde una hasta varias sucursales, reconoció Citlalli Elizabeth Camacho Soltero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Querétaro.

“Este periodo crítico está marcado por la contención del gasto familiar, el incremento constante en los insumos y una fuerte presión fiscal que ha derivado en el cierre definitivo de diversos establecimientos agremiados”.

Si bien por respeto a la privacidad de los propietarios no se han ventilado nombres específicos, la dirigente confirmó que se han registrado bajas en el padrón debido a que la carga impositiva y el encarecimiento generalizado superan el margen de sustentabilidad de los negocios.

“De verdad sí ha sido un año bien complejo; desde finales del año pasado y durante este ciclo el panorama ha sido difícil. La carga fiscal nos está mermando mucho las utilidades, obligando a sacrificar márgenes y a enfrentar precios al alza que impactan directamente al consumidor final”.

A este escenario, dijo, se suma la naturaleza discrecional del consumo. Al no tratarse de un bien de primera necesidad, los hogares han optado por recortar sus salidas a comer y sus presupuestos de entretenimiento, lo que ha reducido de forma significativa la afluencia en los establecimientos locales.

Tradicionalmente, destacó, el sector restaurantero en el estado aguardaba con optimismo el repunte comercial a partir del inicio del último cuatrimestre del año. Sin embargo, los análisis bimestrales del Pulso Restaurantero, herramienta de medición constante implementada por la cámara, reflejan que la reactivación económica se ha retrasado más de lo habitual, extendiendo la contracción durante los meses de septiembre y octubre.

Frente a esta problemática, que también resienten delegaciones hermanas de la industria en otras regiones del país, Camacho Soltero enfatizó que la salida no debe buscarse mediante esfuerzos aislados. Por el contrario, la CANIRAC impulsa una agenda de sinergias y alianzas estratégicas transversales con otros sectores empresariales y cámaras de comercio locales.

“El objetivo central de estas acciones es sumar esfuerzos, defender la proveeduría formal y mitigar el impacto inflacionario que afecta de manera directa a la cadena de valor gastronómica en el estado".