Sector privado alerta por riesgos en aumento salarial y reducción de jornada laboral

Ciudad de México, a 3 de diciembre 2025.- El sector privado mexicano alertó que el aumentar los salarios mínimos y reducir paulatinamente la jornada laboral, incrementa el riesgo de afectación a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, por lo que prevén el cierre de negocios y crecimiento de la informalidad laboral.

Luego de que el gobierno federal anunció que el salario mínimo se incrementará 13% a nivel nacional, para pasar de 278.8 pesos diarios a 315 pesos, y en 5% para los salarios en la frontera Norte, de 419.8 a 440.8 pesos diarios, los organismos aseguraron que no es solamente este aumento sino los costos laborales que ello conlleva.

Por su parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que el gobierno debería dar un subsidio a las horas extra porque el “sector puede pagar mejor a la persona trabajadora, pero no puede cargar con más impuestos y costos laborales sin comprometer su operación”.

A través de un comunicado oficial, el organismo privado explicó que plantearon al gobierno y a los legisladores “implementar un esquema de subsidio a las horas extra a partir de la hora 41 semanal, como medida para compartir el costo entre empleador y Estado, evitar que la desaparición del uso operativo de horas triples genere impactos financieros irreversibles e incentivar la contratación en lugar de castigarla con más cargas fiscales”.

Mientras tanto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Lourdes Medina Ortega, dijo que "vamos a estar en una condición muy complicada, porque el 13% no es cualquier cosa...una cosa es el 13% del salario mínimo y otra la negociación contractual, son dos cosas totalmente diferentes, complejas”.

De igual forma, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que si bien apoyan el aumento a los salarios mínimos, porque permitirán a los trabajadores adquirir 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria, se deben analizar a detalle futuros aumentos.

“Para sostener esa ruta, consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal”, argumentó la confederación.