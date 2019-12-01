Secretaría del Trabajo de Querétaro impulsa más de 900 vacantes en San Juan del Río

Secretaría del Trabajo de Querétaro impulsa más de 900 vacantes en San Juan del Río
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 07:21:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, encabezó la Expo Empleo San Juan del Río 2025, realizada en la zona oriente del municipio, donde se ofertaron más de 900 plazas vacantes, con la participación de 33 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Durante su intervención, San Martín Castillo destacó que las jornadas y expos de empleo son mecanismos que permiten acercar ofertas laborales competitivas, acordes a los perfiles de las personas buscadoras de empleo, y en esta edición se ofertaron vacantes con salarios de hasta 45 mil pesos, además, precisó que este ejercicio de vinculación laboral es el último del año.

“Las personas que hoy acudieron a este espacio pueden acceder a más de 900 vacantes en más de 30 centros laborales de la región. Este evento forma parte de las acciones permanentes que impulsa la dependencia estatal para promover la vinculación laboral y acercar oportunidades de empleo formal a las y los queretanos, porque creemos firmemente que el trabajo dignifica a las personas”, señaló.

A decir del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, de acuerdo con el gobernador, Mauricio Kuri González, el programa social más importante es el empleo formal, pues de esta manera las familias generan economía y acceden a servicios como la seguridad social; además, contribuye a tener una Mejor Ciudad y una Mejor Sociedad.

"Enhorabuena por San Juan del Río, porque una vez más aquí tenemos muchísimas vacantes, eso es lo importante; y la otra, muchísimas oportunidades para muchas familias de San Juan del Río", dijo.

Cabe señalar que entre las empresas reclutadoras destacaron Plásticos Técnicos Mexicanos, Natural de Alimentos, EXO-S, Scribe, Eje de Abastos, LSC Communications, Servicios Comerciales Amazon México y Ecodal Recycling, entre otras.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía de Morelia, Michoacán, frustra asalto y captura a tres hombres tras persecución nocturna
Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Ferrocarril de Zamora, Michoacán
Incendio en corralón de Calzontzin desata intensa movilización de cuerpos de emergencia en Uruapan, Michoacán
Comando irrumpe en taller de motos y ultima a dos hombres en Cotija, Michoacán; un menor queda gravemente herido
Más información de la categoria
Se prevén lluvias y bajas temperaturas por canal de baja presión en México
El caso Carlos Manzo se derrumba: expertos detectan pruebas manipuladas, un autor ultimado extrajudicialmente y 40 anomalías ocultas
Harfuch encabeza ofensiva federal en Michoacán y fija postura en Uruapan: Vigilancia reforzada y presencia permanente
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Comentarios