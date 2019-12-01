Secretaría del Trabajo de Querétaro impulsa más de 900 vacantes en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, encabezó la Expo Empleo San Juan del Río 2025, realizada en la zona oriente del municipio, donde se ofertaron más de 900 plazas vacantes, con la participación de 33 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Durante su intervención, San Martín Castillo destacó que las jornadas y expos de empleo son mecanismos que permiten acercar ofertas laborales competitivas, acordes a los perfiles de las personas buscadoras de empleo, y en esta edición se ofertaron vacantes con salarios de hasta 45 mil pesos, además, precisó que este ejercicio de vinculación laboral es el último del año.

“Las personas que hoy acudieron a este espacio pueden acceder a más de 900 vacantes en más de 30 centros laborales de la región. Este evento forma parte de las acciones permanentes que impulsa la dependencia estatal para promover la vinculación laboral y acercar oportunidades de empleo formal a las y los queretanos, porque creemos firmemente que el trabajo dignifica a las personas”, señaló.

A decir del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, de acuerdo con el gobernador, Mauricio Kuri González, el programa social más importante es el empleo formal, pues de esta manera las familias generan economía y acceden a servicios como la seguridad social; además, contribuye a tener una Mejor Ciudad y una Mejor Sociedad.

"Enhorabuena por San Juan del Río, porque una vez más aquí tenemos muchísimas vacantes, eso es lo importante; y la otra, muchísimas oportunidades para muchas familias de San Juan del Río", dijo.

Cabe señalar que entre las empresas reclutadoras destacaron Plásticos Técnicos Mexicanos, Natural de Alimentos, EXO-S, Scribe, Eje de Abastos, LSC Communications, Servicios Comerciales Amazon México y Ecodal Recycling, entre otras.