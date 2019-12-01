Se registró un incremento del .5 por ciento en las ventas del sector automotriz en Querétaro; afirmó Laura Rodriguez Miranda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 18:52:19

Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- El sector automotriz registró un incremento en las ventas de .5 por ciento en comparación con 2024, afirmó Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Vehículos Automotores (AMDA).

Detalló que entre enero y julio del presente año se comercializaron en el estado de Querétaro 2 mil 631 unidades nuevas, un crecimiento de .5 por ciento con relación al mismo periodo de 2024.

Explicó que, con esta variación anual, Querétaro se posiciona en el lugar nueve nacional con una participación del 2.5 por ciento del total de ventas de automotores.

“De acuerdo con el reporte de compradores de AMDA, solo en el mes de julio, se cuantificaron 3 mil 393 unidades adquiridas, un avance del 6.2 por ciento que ubicó al estado en el lugar ocho con relación al resto del país”.

De las cifras de ventas acumuladas al séptimo mes, detalló, 8 mil 918 correspondieron al segmento de automóviles, de estos; 4 mil 891 autos compactos, 2 mil 937 subcompactos, 992 de lujo y 98 deportivos.

“En el mercado de camiones, Querétaro registró la principal compra con 11 mil 713 automotores que equivalen al 56.77 por ciento de las operaciones totales efectuadas en el periodo enero -julio”.

Explicó que el informe detalla que 7 mil 852 adquisiciones se dieron en el segmento de usos múltiples y 3 mil 861 en camiones.

Refirió que, durante los meses de enero-julio, Querétaro reportó un avance del 8.37 por ciento de unidades híbridas y eléctricas, respecto de la venta total. Se trata de mil 727 vehículos comercializados que posicionaron a la entidad en el lugar 10 nacional.

Destacó que, en el estado de Querétaro 7 de cada 10 autos nuevos se adquieren con financiamiento, lo que convierte a los distribuidores en un puente clave entre las familias y el acceso a un patrimonio seguro.

“En AMDA Querétaro estamos comprometidos no solo con vender vehículos, sino con ser motor de inversión, movilidad y oportunidades para nuestra comunidad “.

Aseguró que Querétaro se ha consolidado como un referente nacional en la distribución automotriz. Tan solo en 2024 se comercializaron 37,014 unidades nuevas.

Actualmente, señaló, en la plaza se cuenta con 73 agencias distribuidoras de automóviles, camiones y motocicletas.

“Este dinamismo refleja no solo la confianza de las familias en los distribuidores, sino también la inversión continua que realizan nuestros grupos, que supera los 3,500 millones de pesos en infraestructura, centros de servicio y atención postventa”.

Enfatizó que la industria de distribución representa un pilar en la generación de empleo formal. Hoy en Querétaro contribuye con más de 12 mil fuentes de trabajo directas y 22 mil indirectos, impulsados por proveedores, talleres, aseguradoras y servicios complementarios.

“Cada agencia capacita a decenas de colaboradores cada año en estándares de calidad, servicio y nuevas tecnologías como la electromovilidad, lo que fortalece la competitividad del estado”.