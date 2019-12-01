Se han creado 216 mil 538 empleos formales en México en lo que va del 2025

Se han creado 216 mil 538 empleos formales en México en lo que va del 2025
8 de Septiembre de 2025
Ciudad de México, 8 de septiembre del 2025. – En los primeros ocho meses de 2025, la economía mexicana generó 216 mil 538 empleos formales, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual el país alcanzó un total de 23.53 millones de plazas registradas al cierre de agosto.

Tan solo en ese mes se sumaron 21 mil 750 nuevos puestos, lo que mantiene la tendencia positiva después del récord de más de 1.26 millones de empleos creados en julio, cuando se incorporó al sistema a las y los trabajadores de plataformas digitales.

Los sectores con mayor crecimiento en lo que va del año son transportes y comunicaciones, con un aumento anual de 8.8%; comercio, con 2.3%; y electricidad, también con 2.3%. Los estados que concentraron la mayor parte de los nuevos empleos fueron Estado de México, Colima, Michoacán y Aguascalientes.

El salario base de cotización promedio llegó a 630.7 pesos diarios, un alza nominal de 7.4% en comparación anual, considerado el segundo incremento más alto del que se tenga registro.

El IMSS también reportó más de 1.03 millones de empleadores activos, una reducción de 2.5% frente al año pasado debido a medidas de seguridad para abrir registros patronales a personas físicas.

Además, en agosto se contabilizaron 58 mil 180 puestos de trabajo doméstico con un salario promedio de 439.4 pesos diarios, así como 348 mil 912 empleos de personas trabajadoras independientes con un ingreso diario promedio de 333.9 pesos.

