SATMICH prevé aumentar 10% la recaudación con eliminación de multas y recargos

Morelia, Michoacán, a 07 de abril del 2026.- La eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución permitirá incrementar en al menos 10 por ciento la recaudación estatal durante 2026, como parte de las facilidades contempladas en la Ley de Ingresos vigente, estimó el titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán (SATMICH), Salvador Juárez Álvarez.

El funcionario explicó en rueda de prensa que esta medida deriva del artículo transitorio décimo cuarto, el cual establece un periodo para que contribuyentes regularicen sus adeudos sin cargas adicionales, esquema que inició el 01 de enero y concluirá el 01 de septiembre del presente año.

Detalló que los beneficios aplican a diversos impuestos estatales, como el Impuesto Sobre Nómina, considerado el de mayor peso recaudatorio, así como el impuesto al hospedaje y el de enajenación de automóviles usados, este último con alta incidencia entre la población que no realiza oportunamente el cambio de propietario.

Juárez Álvarez señaló que muchas personas enfrentan adeudos por la compra-venta de vehículos debido a que no cubren el impuesto en el momento correspondiente, lo que genera acumulación de sanciones, mismas que ahora podrán evitar con este programa de regularización.

Finalmente, indicó que, tomando como base los 3 mil 852 millones de pesos recaudados el año anterior por el Impuesto Sobre Nómina, se proyecta captar al menos un 10 por ciento adicional mediante estas facilidades, lo que contribuirá a fortalecer las finanzas estatales.