SAT resalta registro récord en ingresos tributarios entre enero y noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 10:17:34

Ciudad de México, 10 de diciembre 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que entre enero y noviembre de 2025, los ingresos tributarios del Gobierno de México llegaron a 4.90 billones de pesos, un nuevo récord y que representa un crecimiento real de 4.6 % en comparación con el mismo periodo en 2024.

De igual forma, precisó que los ingresos del Gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en ese mismo periodo alcanzaron 5.52 billones de pesos, un incremento en términos reales de 5.9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

“La cifra registrada indica un incremento nominal de 500 mil 591 millones de pesos frente a lo contabilizado en los mismos once meses de 2024, con lo que se supera en 102.3 %”, indicó en un comunicado el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, en la nota de prensa señaló que de enero a noviembre se obtuvieron 2.65 billones de pesos por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 222 mil 532 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y el 5.1 % más en términos reales.

Por otra parte, los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1.36 billones de pesos, un crecimiento real de 1.4 % en comparación con lo recaudado en los mismos meses de 2024, agregó el SAT.

Por último, el organismo indicó que la recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó, al cierre de noviembre, los 617 mil 787 millones de pesos, un aumento de 4.4% respecto al mismo periodo anterior.