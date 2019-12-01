SAT refuerza diálogo y colaboración con Cámara de Comercio de Estados Unidos

Ciudad de México, 7 de noviembre del 2025.- En línea con su política de atención y acompañamiento a los contribuyentes, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibieron a representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USSC, por sus siglas en inglés), con quienes sostuvieron una reunión de trabajo a fin de fortalecer el diálogo y la colaboración con el sector empresarial que participa en la economía nacional.

En el encuentro, los funcionarios del SAT explicaron que el objetivo principal del órgano fiscal es fomentar el cumplimiento voluntario, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo, el cual permite brindar certeza jurídica además de establecer un piso parejo que propicie la inversión.

Ante representantes de diversos sectores empresariales, los funcionarios recordaron que el SAT dio a conocer recientemente los Criterios para la realización de auditorías, los cuales se aplican con transparencia y en estricto apego al marco jurídico establecido en la Constitución, las leyes en la materia y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México con los países de la región.

En este sentido, se aclaró que las revisiones fiscales sirven para detectar prácticas de evasión y contrabando, además de eliminar cualquier tipo de planeaciones que tiendan a la defraudación fiscal. De este modo, el SAT busca garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones y establecer un marco de equidad y certeza para todos los contribuyentes.

De igual forma, refirieron que desde 2021 el SAT publica, de manera bianual, las tasas efectivas para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de grandes contribuyentes, una buena práctica que genera transparencia y certidumbre fiscal para los principales sectores de la economía.

Por otra parte, los funcionarios señalaron que el SAT promueve el diálogo y la apertura para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De manera permanente, el fisco lleva a cabo reuniones virtuales y presenciales con los representantes de las empresas asentadas en el país.

Los funcionarios también destacaron que el SAT se ha convertido en un facilitador para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a través de una atención simplificada, de ayuda y orientación.

Finalmente, recordaron a los empresarios que el gobierno ofrece una serie de estímulos y beneficios fiscales a las empresas que deseen invertir en los Polos de Desarrollo para el Bienestar, como parte del Plan México.

A través del diálogo y la colaboración, el SAT reafirma su política de puertas abiertas y transparencia con todos los contribuyentes, a efecto de brindar certidumbre en beneficio de la economía y desarrollo del país.

¡Todas y todos contribuimos al bienestar de México!

