SAT recuerda cuáles son las deducciones personales válidas en la declaración anual

SAT recuerda cuáles son las deducciones personales válidas en la declaración anual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 13:35:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de noviembre del 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que, en cada ejercicio fiscal, las y los contribuyentes tienen la posibilidad de realizar deducciones personales, mismas que pueden incluirse en la declaración anual. 

Es importante revisar cuidadosamente las facturas de los gastos que se desean deducir y verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales para que este beneficio sea válido y pueda reflejarse correctamente en la declaración anual.

Para que un gasto sea deducible, es necesario:

•    Contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o producto.
•    Revisar que el RFC del contribuyente esté anotado correctamente.
•    Verificar que el tipo de servicio anotado en el comprobante sea por el servicio adquirido.
•    Haber efectuado el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo, a nombre de la persona que realizará la deducción.

Los gastos personales que pueden deducir las personas físicas son:
●    Gastos médicos y hospitalarios
●    Gastos funerarios
●    Donativos
●    Primas de gastos médicos mayores
●    Colegiaturas y transporte escolar
●    Créditos hipotecarios  
●    Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

Es necesario precisar que el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar o 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. 

Cabe señalar que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.

Se recomienda solicitar las facturas de manera mensual y mantener las deducciones organizadas durante todo el año. Para mayor información se puede consultar el Portal del SAT:     https://www.sat.gob.mx/portal/public/home

¡Todas y todos contribuimos al bienestar de México!
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abuelito pierde la vida en la vía pública en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro 
Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Nueva ola de violencia deja 6 muertos y un herido en Sinaloa
Más información de la categoria
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Claudia Sheinbaum presenta Copa Mundial FIFA 2026: “Es momento para compartirle al mundo lo que es México"
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Revelan principales causas de muerte en México
Comentarios