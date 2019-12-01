SAT desmiente cancelación masiva de cuentas bancarias

SAT desmiente cancelación masiva de cuentas bancarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 12:47:50
Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- Respecto a las publicaciones sobre una supuesta medida extraordinaria para congelar masivamente cuentas bancarias en las primeras semanas del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisa:

Es totalmente falso que esta institución cuente con una “atribución extraordinaria” para llevar a cabo un bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco.  

El SAT no incrementa sus fiscalizaciones en el mes de enero, ni mucho menos de manera arbitraria, como se pretende hacer creer en algunas notas. 

Tampoco realiza bloqueos inmediatos de cuentas de usuarios con supuestos incumplimientos fiscales o irregularidades en movimientos bancarios.

Este organismo tributario reafirma su compromiso de actuar siempre con transparencia y respeto a las normas fiscales, a los actos procesales y a los derechos de las y los contribuyentes.

Noventa Grados
