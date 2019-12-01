SAT da a conocer mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece condiciones equitativas para la inversión y brinda certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, por lo que da a conocer mejores prácticas de transparencia para 2026:
1.- Se publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”.
2.- En caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.
3.- En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.
4.- Se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:
• Celebren operaciones con factureras o nomineras.
• Presenten pérdidas fiscales recurrentes.
• Simulen o abusen de deducciones.
• Obtengan ingresos que no son declarados.
• Abusen de estímulos fiscales.
• Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. • Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.
• No paguen retenciones por sus empleados.
• Realicen operaciones con paraísos fiscales.
• Soliciten devoluciones improcedentes.
• Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
5.- Se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.
6.- Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.
7.- Se recuerda a las y los contribuyentes los canales de denuncia:
a. Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
b. Marca SAT: 55 6272 2222 o 55 6272 2728 opción 8.
c. Portal del SAT, apartado Denuncias SAT en https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/quejas-o-denuncias
d. Redes sociales oficiales: Facebook SAT México; X @SATMX
e. Aplicación SAT Móvil para dispositivos móviles, apartado Quejas y denuncias.
f. Síndicos autorizados, consultar el directorio en gob.mx/sat:
http://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/sapsnet/publico/ConsultaSindicos.aspx
Lo anterior permitirá optimizar los recursos del sistema tributario mexicano para 2026, con menos auditorías y mayor recaudación, garantizando piso parejo en el cobro de las contribuciones.