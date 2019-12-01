SAT da a conocer criterios de programación de auditorías

Ciudad de México, 20 de octubre del 2025.- Como una práctica de transparencia proactiva y con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer los criterios de programación de auditorías.
Indicadores de riesgo
La autoridad fiscal solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras, en los siguientes supuestos:
• Celebran operaciones con factureras o nomineras.
• Presentan pérdidas fiscales recurrentes.
• Simulan o abusan de deducciones.
• Obtienen ingresos que no son declarados.
• Abusan de estímulos fiscales.
• Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
• Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.
• No pagan retenciones por sus empleados.
• Realizan operaciones con paraísos fiscales.
• Solicitan devoluciones improcedentes.
• Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
Criterios de selección y número de auditorías
A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo. Para 2026 se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente:
Tipo de contribuyentes Porcentaje de contribuyentes a auditar respecto al padrón (%) Universo de contribuyentes (número) Número promedio de contribuyentes a auditar anualmente
Total 0.02 % 66,825,304 16,200
Grandes contribuyentes 6.3 % 15,873 1,200
Pequeños y medianos 0.02 % 66,809,431 12,000
Comercio exterior 2.5 % 116,467 3,000
El SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México.