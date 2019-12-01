SAT da a conocer criterios de programación de auditorías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 15:25:34
Ciudad de México, 20 de octubre del 2025.- Como una práctica de transparencia proactiva y con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer los criterios de programación de auditorías. 

Indicadores de riesgo

La autoridad fiscal solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras, en los siguientes supuestos:

•    Celebran operaciones con factureras o nomineras.
•    Presentan pérdidas fiscales recurrentes.
•    Simulan o abusan de deducciones.
•    Obtienen ingresos que no son declarados.
•    Abusan de estímulos fiscales.
•    Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
•    Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.
•    No pagan retenciones por sus empleados.
•    Realizan operaciones con paraísos fiscales.
•    Solicitan devoluciones improcedentes.
•    Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Criterios de selección y número de auditorías

A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo. Para 2026 se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente:

Tipo de contribuyentes    Porcentaje de contribuyentes a auditar respecto al padrón (%)    Universo de contribuyentes (número) Número promedio de contribuyentes a auditar anualmente

Total    0.02 %    66,825,304    16,200
Grandes contribuyentes    6.3 %    15,873    1,200
Pequeños y medianos    0.02 %    66,809,431    12,000
Comercio exterior    2.5 %    116,467    3,000

El SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México. 
 

Noventa Grados
