SAT da a conocer criterios de programación de auditorías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 15:25:34

Ciudad de México, 20 de octubre del 2025.- Como una práctica de transparencia proactiva y con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer los criterios de programación de auditorías.

Indicadores de riesgo

La autoridad fiscal solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras, en los siguientes supuestos:

• Celebran operaciones con factureras o nomineras.

• Presentan pérdidas fiscales recurrentes.

• Simulan o abusan de deducciones.

• Obtienen ingresos que no son declarados.

• Abusan de estímulos fiscales.

• Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

• Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.

• No pagan retenciones por sus empleados.

• Realizan operaciones con paraísos fiscales.

• Solicitan devoluciones improcedentes.

• Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Criterios de selección y número de auditorías

A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo. Para 2026 se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente:

Tipo de contribuyentes Porcentaje de contribuyentes a auditar respecto al padrón (%) Universo de contribuyentes (número) Número promedio de contribuyentes a auditar anualmente

Total 0.02 % 66,825,304 16,200

Grandes contribuyentes 6.3 % 15,873 1,200

Pequeños y medianos 0.02 % 66,809,431 12,000

Comercio exterior 2.5 % 116,467 3,000

El SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México.

