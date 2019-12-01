Revocan licencia a CIBanco; empresa está señalada por lavado de dinero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 07:58:36

Ciudad de México, a 10 de octubre 2025.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que revocó la licencia e inició con el proceso de liquidación de CIBanco, señalado por Estados Unidos por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.

A través de un comunicado, el organismo notificó a los clientes de CIBanco dicha decisión, en donde apuntó que será el 13 de octubre cuando el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de la institución bancaria.

Asimismo, señaló que los depósitos que se tienen en dicho banco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (unos tres millones 424 mil 262.40 pesos al 10 de octubre de 2025).

“Esta cobertura es aplicable solo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables”, se destacó en la nota de prensa.

No obstante, el Instituto no garantizó, depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado.