Remesas hacia México caen 5.1% en 2025 y acumulan siete meses a la baja, reporta Banxico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 11:34:50

Ciudad de México, 1 de diciembre del 2025.- México recibió 51 mil 344 millones de dólares en remesas durante los primeros diez meses de 2025, lo que representa una caída interanual del 5.1% y marca siete meses consecutivos de descensos, informó este martes el Banco de México (Banxico). La reducción coincide con la política migratoria más estricta del Gobierno de Estados Unidos, desde donde proviene la mayoría de los envíos.

El banco central detalló que la remesa individual promedio también retrocedió 0.4 por ciento, al ubicarse en 394 dólares entre enero y septiembre. A la par, el número de operaciones disminuyó 5.2 por ciento, sumando 116 millones, de las cuales el 99.2 por ciento correspondió a transferencias electrónicas.

Solo en octubre, México captó 5 mil 635 millones de dólares, cifra 1.7% menor a la registrada en el mismo mes de 2024. Banxico explicó que esta baja responde a un descenso de 5.4% en el número de envíos, compensado parcialmente por un incremento de 4% en el monto promedio, que pasó de 387 dólares a un nivel superior.

Asimismo, las remesas enviadas desde México hacia otros países se ubicaron en 98 millones de dólares en octubre, lo que representó una contracción anual del 8 por ciento.

En su acumulado de doce meses —de noviembre de 2024 a octubre de 2025—, el flujo total ascendió a 62 mil millones de dólares, prácticamente igual al reporte previo de octubre 2024–septiembre 2025, cuando alcanzó 62 mil 96 millones.

La caída de este año ocurre después de que México hilara once años consecutivos de incrementos y cerrara 2024 con un récord histórico de 64 mil 745 millones de dólares. No obstante, en marzo pasado se rompió una racha de 46 meses con crecimientos continuos, coincidiendo con los primeros meses del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Las remesas crecieron de manera acelerada desde el inicio de la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos externos del país.

En 2023 y 2024, México alcanzó cifras históricas y se mantuvo como el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo debajo de India.

En junio, el Gobierno de EE.UU. anunció un impuesto del 1% a remesas enviadas mediante efectivo, giros, cheques de caja y otros instrumentos. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha un programa para reembolsar a los connacionales el monto del gravamen, calificando la medida como una violación al tratado bilateral de 1994 que prohíbe la doble tributación.

Actualmente, los mexicanos representan casi la mitad de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y sus envíos equivalen a cerca del 4% del PIB nacional.