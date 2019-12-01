Remesas caen por segundo mes consecutivo desde regreso de Trump

Remesas caen por segundo mes consecutivo desde regreso de Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 11:46:29
Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- Las remesas que llegan a México cayeron por segundo mes consecutivo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) en julio pasado los flujos por este concepto que envían los paisanos, en especial desde Estados Unidos, sumaron 5 mil 330 millones de dólares, lo que representa una contracción anual de 4.7% frente a los 5 mil 614 millones de dólares de igual mes del año anterior.

No obstante, la pérdida fue menor en comparación a junio del 2025, cuando se desplomaron 16.2%.

De igual forma, la institución bancaria indicó que hubo un poco más de envíos con 12.8 millones de operaciones registradas por Banxico, frente a los 12.7 millones de junio del presente año.

Por otra parte, entre enero y julio del presente año, la cifra que llegó al país por concepto de remesas ascendió a 34 mil 889 millones de dólares, es decir, menor a los 36 mil 919 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2024, lo que implica una disminución anual de 5.5 por ciento.

Noventa Grados
