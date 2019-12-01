Regulariza el cambio de propietario de tu auto sin multas ni recargos: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 5 de abril de 2026.- Como parte de la campaña "Declara, paga, cumple" y dentro del marco de regularización fiscal 2026, el impuesto relacionado con el cambio de propietario de vehículos usados no tendrá multas ni recargos, política que favorecerá a las personas que adquirieron esa clase de autos en 2024 o en años anteriores, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Destacó que esta medida tendrá vigencia hasta septiembre de 2026, ya que pretende incentivar la seguridad jurídica y proteger el patrimonio de los propietarios de vehículos en la entidad.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), invita a la población a aprovechar las ventajas de regularizar el cambio de propiedad de sus vehículos, en caso de que hayan adquirido unidades usadas.

De esta manera, dijo el tesorero estatal, Luis Navarro, la gente mantendrá sus vehículos regularizados, evitará problemas legales y eliminará complicaciones en caso de que necesiten hacer válida la póliza de su seguro, por ejemplo.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, manifestó que el trámite es presencial, de manera que puede realizarse en las oficinas y ventanillas de Recaudación establecidas en toda la geografía michoacana, de las cuales se puede conocer su ubicación en el enlace: https://satmich.michoacan.gob.mx/directorio/recaudadoras.

Finalmente, expuso que al pagar el Impuesto sobre Enajenación de Vehículos Usados, las personas estarán tranquilas al poseer autos a su nombre y contribuirán, además, al fortalecimiento de los recursos públicos que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destina a políticas y acciones de impacto colectivo a favor de las familias michoacanas.