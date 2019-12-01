Reduce SAT costo de la recaudación, gasta 25 centavos por cada 100 pesos que ingresan

Reduce SAT costo de la recaudación, gasta 25 centavos por cada 100 pesos que ingresan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 12:08:36
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Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- Como resultado de la eficiencia aplicada del uso de los recursos públicos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró en 2025 una reducción en el costo de la recaudación, al pasar de 28 a 25 centavos por cada 100 pesos obtenidos.

Asimismo, el órgano tributario optimizó la rentabilidad promedio de la fiscalización, pues de enero a diciembre del año pasado, se recuperaron 248 pesos por cada peso invertido en actos de revisión fiscal, lo que refleja la efectividad en el ejercicio del gasto de la institución. 

Estos logros se dan en el marco del Plan Maestro, cuyas directrices se alinean con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de disciplina en el ejercicio del gasto público.

Además, la eficacia en el uso de los recursos administrados por el SAT contribuyó a que en 2025 se alcanzara un récord histórico en los ingresos tributarios, al registrar 5 billones 351 mil 680 millones de pesos; un crecimiento real de 4% en comparación con 2024.

De esta manera, la política de disciplina y uso eficiente del presupuesto se une a las acciones emprendidas para modificar la cultura contributiva en el país, donde el cumplimiento voluntario es el principal objetivo para continuar con el fortalecimiento de la recaudación en beneficio de la nación.

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