Recibe SAT a representantes de plataformas digitales

Ciudad de México, 4 de diciembre del 2025.- En un marco de diálogo constructivo y colaboración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió a representantes de plataformas que ofrecen servicios digitales, a fin de explicar los detalles de las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, en materia de conectividad con las autoridades fiscales.

La reunión estuvo encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien aseguró que los mecanismos que se proponen en este tema brindan seguridad jurídica y fiscal, respetan la privacidad de las y los usuarios, y facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas.

Cabe recordar que dicha reforma establece que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades tributarias el acceso en línea y en tiempo real, únicamente, a la información fiscal que permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

En el encuentro, el administrador general Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, expuso que para cumplir con esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa que no viola la privacidad de la información de las plataformas ni de sus usuarios, pues está enfocada exclusivamente en la información de índole fiscal.

Además, aclaró que dicha disposición señala de manera específica el tipo de información a la que tendrá acceso la autoridad fiscal, lo que genera tranquilidad a las plataformas y sus usuarios. También les permite identificar los datos conforme al tipo de servicio digital que prestan, a fin de hacerlo práctico de acuerdo con sus operaciones.

Por su parte, el adminsitrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Carlos Malanche Flores, explicó que las plataformas tendrán la opción de elegir el mecanismo, ya sea sistema, interfaz o aplicativo, con el que se otorgará el acceso a la información.

Ante ello, los funcionarios del SAT y hacendarios, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y los representantes de plataformas digitales, acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para continuar el diálogo técnico y trabajar de forma coordinada en la correcta implementación de la reforma.

Asistieron a la reunión representantes de Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, ALAI, DiDi, Rappi, Netflix, AMVO, Walmart, Airbnb, AIA, CANIETI, DIMA, MPA, Alianza in México y Lalamove.

Con este tipo de encuentros, el Servicio de Administración Tributaria fortalece su política de puertas abiertas, a fin de brindar certeza a todos los contribuyentes e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.



