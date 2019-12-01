Querétaro será sede de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre 2025.- El municipio de Querétaro es sede, por primera vez, de una Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, resultado de un esfuerzo conjunto entre sociedad civil, sector académico, iniciativa privada y gobierno local, informó Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía municipal, quien destacó que este evento posiciona a la capital como un referente nacional en el impulso al ecosistema emprendedor.

“Querétaro siempre ha trabajado en conjunto. No es coincidencia que este tipo de eventos comiencen a suceder aquí. El alcalde nos ha instruido a buscar actividades de interés para toda la ciudadanía, y esta feria es una de las más importantes en su tipo”.

El evento, adelantó, contará con panelistas locales, nacionales e internacionales, incluyendo participantes del programa municipal de emprendimiento. Aunque aún no se tiene una cifra oficial de asistentes, se espera una afluencia significativa de visitantes de todo el país.

Recordó que actualmente, el municipio gestiona más de 800 proyectos activos en incubación y aceleración, con miras a constituir entre 100 y 300 nuevas empresas queretanas; en la segunda generación del programa, se lograron formalizar 70 negocios, de los cuales entre el 80 y 85 por ciento son de base tecnológica.

“Los giros de los proyectos incluyen tecnologías para gobierno (GovTech), educación (EdTech), salud, y emprendimientos sociales agrupados bajo el programa “Emprende con Rumbo”. Tenemos desde fondas y manualidades hasta desarrollos tecnológicos. Es un abanico muy amplio”.

Reveló que los proyectos incubados han generado un incremento del 60 por ciento en la plantilla laboral y un aumento del 40 por ciento en ventas; además, algunos han accedido a financiamiento internacional, créditos de empresas como Google y STRAT, y becas de Microsoft. En total, cerca de 11 mil personas han participado en las capacitaciones ofrecidas por el municipio.

“El gobierno no está para inyectar capital directamente, pero sí para generar condiciones óptimas. Lo más difícil para el emprendedor es conseguir financiamiento, y estos eventos ayudan a abrir puertas”.

De cara a la discusión presupuestal, Sterling indicó que se buscará un incremento en los recursos destinados al emprendimiento, aunque la decisión final corresponde al alcalde. “Para él, el emprendedor es el futuro de Querétaro. Es una prioridad que está dando resultados”.