Querétaro produjo 7 mil 844 mdd en autopartes en primeros 10 meses de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:10:58

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero 2026.- De acuerdo con datos expuestos por la Industria Nacional de Autopartes (INA), durante los primeros 10 meses del 2025, la entidad registró un valor de 7 mil 844 millones de dólares en la producción de autopartes, afirmó Julio Galván director de Estudios Económicos de la INA.

Con ese valor, dijo, el estado participó con 7.9 por ciento de la producción nacional (que sumó 99,816 millones de dólares) y se mantiene como el quinto productor.

Reconoció que, por encima de Querétaro, la primera posición la ocupa Coahuila (15,186 millones de dólares) que participó con 15.2% de la producción acumulada de enero a octubre; en segundo, Guanajuato (13,681 millones de dólares) con 13.7%; en tercero, Nuevo León (13,076 millones de dólares) con 13.1%; y en cuarto, Chihuahua (8,739 millones de dólares) con 8.8 por ciento.

Destacó que, las cinco entidades concentran 58.7% de la producción nacional; y forma parte de los 10 principales estados productores que aportan 86.9%.

“Del ranking de la producción de autopartes a nivel país, Coahuila se mantiene en primer lugar con una participación del 15.2 por ciento seguido de Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro”.

Por regiones, señaló, el Bajío es la segunda con mayor contribución al valor nacional de las autopartes, al aportar una producción de 35 mil 965 millones de dólares en el periodo enero-octubre del 2025, contribuyendo con 36% del valor total.

“La primera posición la ocupa la región norte que produce casi 43 mil 843 millones de dólares en el lapso de referencia, aportando 43.9 por ciento y la región centro genera una producción de autopartes de 15,026 millones de dólares, es decir, 15.1 por ciento del valor de la industria nacional”.

Nada más en octubre, mencionó, la industria mexicana de autopartes generó un valor de 10,573 millones de dólares, reflejándose en un crecimiento de 1.5 por ciento respecto a septiembre; en el décimo mes, la industria generó un valor récord de producción en lo que va del 2025.

De esa forma, aseveró, el sector de autopartes acumuló una producción de 99,816 millones de dólares entre enero y octubre, reflejando una contracción de 3.7 por ciento al año anterior. No obstante, se observa que en el segundo semestre se fortaleció la industria.

De acuerdo con la INA, los resultados a octubre refieren que el sector está en un proceso de estabilización ante un panorama de ajuste global del mercado automotriz. La recuperación está ligada al desempeño del mercado estadounidense, que es el principal destino de las autopartes que se producen en México.