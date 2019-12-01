Querétaro presente en encuentro de Promoción Económica y de Atracción de Inversiones

Querétaro presente en encuentro de Promoción Económica y de Atracción de Inversiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:13:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Marco Antonio Del Prete Tercero, participó en el encuentro de Promoción Económica y de Atracción de Inversiones, organizado por la Secretaría de Economía con el objetivo de impulsar la inversión y la cooperación institucional mediante mesas redondas de políticas públicas, sesiones B2B y acuerdos de colaboración.

Para esta edición, mencionó el funcionario, se espera que las Secretarías de Desarrollo Económico promuevan sus ventajas competitivas, vocaciones productivas y oportunidades de inversión, al proyectar su potencial industrial ante inversionistas, empresas y actores clave del sector privado, para generar vinculación empresarial y desarrollo regional.

De igual manera, Del Prete comentó que en el mundo se están redibujando las cadenas de valor, por lo cual México está en el mapa de las grandes oportunidades, la relocalización de inversiones, la transformación tecnológica y la necesidad de mercados más confiables colocan al país como un actor estratégico.

“No se trata solo de atraer capital, sino de construir un ecosistema donde cada proyecto sume valor a las comunidades y genere impacto positivo. Hoy tenemos la oportunidad de consolidar un frente común. México no compite estado contra estado; competimos como nación frente a otros mercados. Y si jugamos unidos, nadie nos gana”, concluyó.

Finalmente, cabe señalar que Marco Del Prete indicó que, al segundo trimestre de este año, con 970 millones de dólares, la IED en Querétaro presentó un crecimiento del 10.5 por ciento en comparación al mismo periodo de 2024; cifra que coloca al estado en el top 5 de entidades que captaron mayor inversión.

Durante el encuentro se contó con la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) que refrenda el compromiso conjunto entre el sector público y privado para impulsar la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo productivo en todo el país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se mantiene refuerzo operativo interinstitucional en Uruapan: Oseguera Cortés
Hallan culpable a Carmelo O., de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán 
Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 
Mediante acuerdos la SSP Michoacán fortalece estrategia de seguridad con fuerzas federales
Más información de la categoria
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Estudiante de Preparatoria 2 queda en silla de ruedas tras recibir un golpe con una banca en clases; investigan posible negligencia de autoridades escolares
Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones
Sheinbaum opina sobre altercado Noroña-'Alito': "demuestra lo que es el PRIAN", asevera
Comentarios