Querétaro entre los 10 primeros en comercialización de autos híbridos y eléctricos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 11:23:01
Querétaro, Querétaro, a 28 de noviembre 2025.- Al cierre del mes de octubre del año en curso, Querétaro se ubicó como la décima entidad federativa con mayor comercialización de vehículos híbridos y eléctricos, reconoció Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores de Querétaro (AMDA) Querétaro.

“Durante el periodo enero-octubre, la plaza registró la venta de 2 mil 675 unidades de este tipo, lo que representó, el 8.9 por ciento de la venta total de vehículos nuevos”.

Con esta participación, dijo, la entidad se mantiene en el top 10, por debajo de la Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Yucatán y Chihuahua.

Resaltó el comportamiento de la electromovilidad, un mercado, dijo, en constante evolución hacia la sostenibilidad. 

De acuerdo con AMDA, refirió, de enero-octubre de 2024, al mismo periodo de 2025 este tipo de vehículos en Querétaro registra un crecimiento del 4.5 por ciento. 

“Al cierre del mes de octubre nos posicionamos en el top ten de híbridos y eléctricos en Querétaro, esto representa 8.9 por ciento de la venta total de vehículos nuevos, siendo estas 29 mil 742 unidades de enero a octubre. Vamos muy bien, y lo importante es que este desarrollo de nuevas tecnologías como son híbridos y eléctricos nos ha venido muy bien en Querétaro porque existe cierta infraestructura que nos permite tener esos vehículos aquí”.

Rodríguez Miranda señaló que, de acuerdo con el reporte acumulado de compradores, enero-octubre, Querétaro sumó 29 mil 742 vehículos ligeros adquiridos, 148 carros menos con relación a 2024, un decremento de 0.49 por ciento; subcompactos y compactos, encabezan la mayor compra con 4 mil 66 y 7 mil 7 autos, respectivamente, seguido de mil 450 de lujo y 147 deportivos, para un total de 12 mil 670 automóviles.

“Para el segmento camiones el acumulado al décimo mes es de 17 mil 72 unidades de estás, 11 mil 552 corresponden a usos múltiples y 5 mil 520 camiones”.

La distribución de automotores nuevos aseveró, se concentra en el municipio de Querétaro con 18 mil 603, esto es el 62.54 por ciento de la comercialización, mientras que Corregidora alcanzó 3 mil 95, El Marqués 2 mil 875, San Juan del Río 2 mil 654, Huimilpan 163 y 2 mil 352 compras en municipios no conurbados.

“Con estos números Querétaro ocupo el décimo lugar, en relación con el resto de la República Mexicana. Solo en el mes de octubre las compras decrecieron 0.1 por ciento al sumar 3 mil 86 autos, décimo primero de las 32 entidades”.

