Diputado Barragán denuncia cientos de amenazas en su contra tras señalamientos públicos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 16:38:32

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez denunció haber recibido cientos de amenazas de muerte e insultos en sus redes sociales y correos personales, tras interponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra del legislador local Memo Valencia y su hermano René Valencia, líder del movimiento Revolución Social.

Barragán Vélez expresó su preocupación por su integridad física, la seguridad de su familia y equipo, señalando que las acusaciones en su contra se lanzan "sin fundamentos, sin argumentos y sin pruebas", calificando la situación como violencia generada por el fanatismo político.

Demandó a la FGE realizar la adecuada integración de las investigaciones y llamar a comparecer a los hermanos Valencia Reyes. Recordó que hace unos meses interpuso una denuncia tras la difusión de videos en redes sociales que hablan sobre su persona y a la fecha no le han dado resultados.

Barragán Vélez recordó que desde hace 3 años cuenta con medidas cautelares tras una amenaza efectuada por parte de un exgobernador, y que actualmente anda con un elemento de seguridad de su confianza.

En entrevista, ofreció solicitar licencia si es necesario para que se efectúen las investigaciones correspondientes de las acusaciones en su contra.