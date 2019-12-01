Normalistas realizan bloqueos en Morelia, Michoacán y generan caos vial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 17:20:39

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Presuntos normalistas de la Escuela Normal de Tripetío realizaron un bloqueo, atravesando 2 autobuses en la vía Morelia-Pátzcuaro km 24+000, a la altura de dicha localidad.

Como vía alterna se recomienda para el tramo Pátzcuaro–Morelia km 31+000, la desviación hacia El Correo para incorporarse al tramo Morelia–Quiroga. Mientras que para la vialidad Morelia–Pátzcuaro, se recomienda por Morelia–Quiroga, desviación a El Correo, y se incorpora en el km 25+500.

Asimismo, los estudiantes mantienen un bloqueo en el Libramiento, a la altura de la Avenida Siervo de la Nación, hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en ambos sentidos, donde también atravesaron un camión de la empresa refresquera Coca-Cola y otro más de carga.

En la vialidad antes mencionada, los jóvenes intentaron tomar por la fuerza dos camiones de carga, pero no lograron su cometido, debido a que los choferes los esquivaron.

Ante estas manifestaciones, se recomienda tomar precauciones y evitar transitar por las zonas afectadas.